Antonelli heeft zit in trainingsdebuut: "Heel erg speciaal"

Aankomend weekend maakt Andrea Kimi Antonelli zijn trainingsdebuut. Op het circuit van Monza mag hij plaatsnemen in een bolide van Mercedes. De piepjonge Italiaan heeft veel zin in zijn eerste meters tijdens een officiële sessie in een Formule 1-weekend.

Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde in Zandvoort dat Antonelli aankomende vrijdag in Monza de eerste vrije training zal gaan rijden. Mercedes heeft laten weten dat Antonelli tijdens de training plaats zal nemen in de bolide van George Russell. Het is de verwachting dat Mercedes in Monza ook bekend zal maken dat Antonelli volgend jaar voor hen zal gaan rijden. Hij wordt gezien als de opvolger van Lewis Hamilton.

Antonelli werkte eerder dit jaar al een aantal testdagen af voor Mercedes, maar in Monza neemt hij voor het eerst plaats in de huidige bolide van het team. Alle ogen zullen op hem gericht zijn, maar hij heeft er zelf vooral heel erg veel zin in. In een persbericht van Mercedes kijkt hij vooruit op zijn trainingsdebuut: "Het zal heel erg speciaal worden om deel te nemen aan mijn eerste vrije training. Ik heb er heel erg veel zin in om te gaan rijden in de W15 en ik kijk ernaar uit om de baan te delen met zoveel geweldige coureurs. Ik kan haast niet wachten!"