Verstappen geeft toe: "Er is iets verkeerd gegaan met de auto"

Max Verstappen wist afgelopen weekend niet voor het vierde jaar op rij te winnen in Zandvoort. De Nederlander werd verslagen door Lando Norris. Red Bull moet aan de bak en volgens Verstappen is er in de laatste tijd iets verkeerd gegaan met zijn auto. Hij wil snel verbetering zien.

Verstappen reed zeker geen slechte race in zijn vaderland. Hij pakte de leiding bij de start, sloeg een klein gat, maar klaagde toen over problemen met zijn auto. Norris reed het gat dicht, haalde Verstappen in en reed vervolgens weg. De Britse McLaren-coureur kwam vervolgens met een grote voorsprong als winnaar over de streep. Na afloop van de race was men bij Red Bull overduidelijk teleurgesteld.

Verkeerd

Verstappen wil de noodtoestand echter nog niet uitroepen. De Nederlandse wereldkampioen blijft rustig, maar hij stelt bij Motorsport.com wel dat er werk aan de winkel is: "Het hele weekend was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik heb dezelfde balans gehad van de eerste vrije training tot en met de race. Het is gewoon erg lastig op te lossen op dit moment. Het lijkt erop dat we niet alleen te langzaam zijn, maar ook slecht zijn qua bandenslijtage. Dat is best gek omdat we in de afgelopen paar races juist erg goed waren met de banden. Er is de laatste tijd iets verkeerd gegaan met de auto. Dat moeten we snel begrijpen en verbeteren."

Problemen

Red Bull lijkt de verkeerde afslag te hebben genomen met de ontwikkeling van de auto. Volgens Verstappen zijn de huidige balansproblemen iets van de laatste tijd: "Het balansprobleem was er in de eerste paar races niet. Iets in de auto heeft het lastiger gemaakt om erin te rijden, maar het is heel erg lastig om erachter te komen waar dat precies vandaan komt. Het beïnvloedt onze prestaties over één ronde en ook die in de lange runs. Ik heb geen goede balans meer aan de achterkant van de auto. De balansproblemen moeten we snel verhelpen, want dat speelt ook een rol bij de bandenslijtage. We weten in ieder geval dat er werk aan de winkel is."