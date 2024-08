VCARB verrassend sterk bij pitstops in Zandvoort

Het team van Red Bull Racing kende geen sterk weekend in Zandvoort. Op de baan werden ze verslagen, en ook in de pitstraat konden ze zich niet mengen in de strijd om de snelste pitstop van de dag. Die eer was dit keer weggelegd voor zusterteam Visa Cash App RB.

VCARB voerde de snelste pitstop van het weekend uit door de banden van Yuki Tsunoda binnen 2,18 seconden te verwisselen. Het was een soort troostprijs, want VCARB reed geen sterke race op het circuit van Zandvoort. In de pitstraat waren ze ruim sneller dan de andere teams. McLaren verwisselde de banden van Oscar Piastri in 2,40 seconden, terwijl Ferrari de banden van Carlos Sainz in 2,41 seconden wist te verwisselen. Red Bull staat slechts éénmaal in de top tien. Ze wisten de banden van Max Verstappen in 2,53 seconden te verwisselen en dat was genoeg voor de negende plaats in dit klassement.