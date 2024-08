Wolff zag enorm rampenweekend niet aankomen: "Grote verrassing"

Het team van Mercedes kende een rampzalig weekend in Zandvoort. Ze konden het tempo van McLaren en Red Bull Racing niet bijhouden, en dat zorgde voor frustratie. Volgens teambaas Toto Wolff was dit het een onverwachts tegenvallend weekend in Nederland.

Mercedes sloot de eerste seizoenshelft met een goed gevoel af. Ze wonnen drie van de laatste vier races voor de zomerstop, dus ze begonnen het weekend in Zandvoort meteen goed gevoel. In de kwalificatie ging het echter niet naar wens, en ook in de race wisten ze niet heel erg voor de dag te komen. Uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met de zevende plaats van George Russell en de achtste plaats van Lewis Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde na afloop van de race als een stekker. De Oostenrijker was teleurgesteld toen hij zich uitsprak voor de camera van Sky Sports: "Dit was een volledig off weekend, en dat was een grote verrassing voor ons. We moeten heel veel dingen gaan bekijken, en dat is logisch als je drie weken geleden een 1-2tje pakt en nu zevende en achtste wordt. We moeten ons achter ons oor krabbelen, maar als je kijkt naar de data, kunnen we hopelijk terugslaan in Monza. De auto was vandaag niet goed genoeg."