Verstappen gaat vol voor de zege: "We gaan ons best doen!"

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de zege in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Nederlander start op de tweede plaats, maar hij weet dat het moeilijk gaat worden. Verstappen wil de strijd echter vol aangaan en hij gaat niet zomaar opgeven.

Al ver voor de start van de Nederlandse Grand Prix werd Verstappen toegejuicht door de aanwezige fans. Tijdens de rijdersparade kleurde de tribunes al oranje. De coureurs namen plaats op een truck die beter paste bij een bloemencorso, maar dat kon de sfeer niet drukken. Terwijl DJ La Fuente de fans liet dansen, zwaaiden de coureurs naar het de overvolle tribunes. Verstappen stond in het middelpunt van de aandacht.

In de stadionsectie verliet Verstappen de met bloemen versierde truck, en zwaaide hij naar de fans. Tegenover interviewer Will Buxton sprak Verstappen zich uit: "Elk jaar is natuurlijk heel erg bijzonder. Ik had nooit verwacht dat we weer een Grand Prix zouden hebben in Zandvoort. Het blijft altijd heel erg mooi om hier te rijden. De laatste paar jaar hebben we ook veel succes gehad hier. Vandaag wordt het iets moeilijker. Maar we gaan er vol voor, we geven niet op." Verstappen gaat in ieder geval vol voor de zege: "Het gaat lastig worden, maar we gaan ons best doen."