Hamilton ontvangt gridstraf na blokkeren Perez

Lewis Hamilton beleefde een rampzalige kwalificatie in Nederland. Op het circuit van Zandvoort kwam hij niet door Q2 heen, en hij had een onderzoek naar een moment met Sergio Perez aan zijn broek hangen. Het levert hem nu ook een pijnlijke gridstraf op.

Hamilton kwam in de kwalificatie niet veel verder dan de twaalfde tijd. De Britse Mercedes-coureur moest zich daarnaast ook bij de stewards melden voor het mogelijk blokkeren van Sergio Perez in Q. De stewards bekeken het moment en ze hebben Hamilton een gridstraf van drie plaatsen gegeven. Volgens de stewards werd Hamilton tijdig geïnformeerd door zijn team en probeerde hij ook aan de kant te gaan, maar had hij meer snelheid moeten minder om deze situatie te voorkomen.