Horner blij met Verstappen: "Hij staat toch op de eerste rij!"

Max Verstappen kende een aardige kwalificatie in Zandvoort. Op het circuit in zijn vaderland moest hij genoegen nemen met de tweede plaats, maar dat was meer dan hij had verwacht. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner kon wel leven met deze prestatie.

Voorafgaand de kwalificatie werd het team van McLaren aangewezen als de grote favoriet. Verstappen liet de papajakleurige wagens werken voor hun geld, en hij leek zelfs de pole position te kunnen pakken. De fans begonnen al te juichen, maar Lando Norris was bezig met een supersnel rondje. Hij was veel sneller dan Verstappen, waardoor de Nederlander morgen als tweede moet starten.

Verstappen was daar enorm tevreden mee, en ook bij Red Bull konden ze wel leven met dat resultaat. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zich na afloop uit bij Viaplay: "Max staat toch op de eerste rij. In de race worden de punten vergeven, al was het een knap rondje van Lando. McLaren is heel erg snel, dus hopelijk zijn onze berekeningen voor zondag goed. De bandenslijtage wordt de magische vraag van de race. Iedereen heeft maar tien rondjes aan data tot hun beschikking, dus het wordt de vraag of het warmer wordt en of de degradatie dan hoger komt te liggen. Het wordt een cruciaal element in de race."