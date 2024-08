Piastri: ''Het was niet goed genoeg in de laatste run''

Oscar Piastri start de bij de Grand Prix van Nederland vanaf de tweede startrij op de derde plaats achter Max Verstappen en de ongenaakbare Lando Norris, zijn teamgenoot bij McLaren. De Australiër stond na zijn eerste beproeving in Q3 op de voorlopig tweede positie, maar kon in zijn laatste poging geen grote stappen meer maken in zijn rondetijd en verloor daardoor dus een plek aan Verstappen.



''Het was niet goed genoeg in de laatste run'', analyseerde Piastri vlak na afloop van de kwalificatie in Zandvoort. ''Het eerste gedeelte was vrij solide, maar het tweede was niet wat ik nodig had. We hebben eens snelle auto. Een beetje teleurgesteld dat we niet meer van voren staan. Maar een goede bolide voor in de race, dus hopelijk veel punten en misschien wat trofeeën.''



McLaren bracht voor de wedstrijd op Hollandse bodem nieuwe snufjes mee voor op de MCL38. Door het slechte weer op vrijdag en zaterdagochtend was data vergaren over de updates lastiger als normaliter. Toch stelt Piastri dat de wagen zich niet anders gedraagt. ''De updates doen wat ze verwachten. Het zijn niet de gemakkelijkste condities om te kijken of het werkt. Als de nieuwe onderdelen de wagen sneller maken, ben ik blij.''



Op het smalle circuit in Zandvoort is inhalen geen appeltje-eitje. Piastri blijft echter vastberaden om mee te dingen voor die felbegeerde eerste positie. ''De snelheid in de stints zagen er veelbelovend uit. We hebben een goede auto het gehele weekend en hopelijk kunnen we een goede start hebben om wat posities goed te maken, als het lukt natuurlijk. Maar het ziet er positief uit voor morgen'', sloot de 23-jarige af.