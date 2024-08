Haas hoopt Uralkali-zaak zo snel mogelijk op te lossen

Het team van Haas bevindt zich in een benarde situatie in Zandvoort. Voormalig titelsponsor Uralkali heeft beslag gelegd op de inboedel, waardoor het team Nederland niet mag verlaten. Volgens teambaas Ayao Komatsu doen ze er alles aan om de problemen op te lossen.

Haas heeft al geruime tijd een geschil met Uralkali. Na de Russische invasie in Oekraïne verscheurde Haas de contracten met Uralkali en coureur Nikita Mazepin, maar er was iets misgegaan. Uralkali was namelijk van mening dat Haas nog een groot bedrag aan sponsorgeld moest terugbetalen. Een rechter in Zwitserland gaf Uralkali gelijk, maar Haas miste een betaling. Daarom stapte het Russische bedrijf naar een rechter in Nederland.

De rechtbank in Haarlem gaf Uralkali toestemming om beslag te leggen op de inboedel van Haas, zo stelde de Nederlandse advocaat van het bedrijf vandaag. Haas kan wel deelnemen aan de race op het circuit van Zandvoort, maar ze mogen Nederland voorlopig niet verlaten. Het is een complexe zaak en Haas-teambaas Ayao Komatsu legde het uit tijdens de persconferentie: "We ontkennen niet dat er een uitspraak is gedaan en we hebben dat ook geaccepteerd. We betwisten het zeker niet. Het is een lastig proces om het geld over te maken. We werken eraan en het duurt langer dan we willen. Maar we doen er alles aan om het geld zo snel mogelijk over te maken."