Williams contracteert jonge Nederlandse karter

Het team van Williams heeft in Zandvoort een nieuwe coureur toegevoegd aan hun Driver Academy. Het gaat om een opvallende coureur, want de Britse renstal heeft een Nederlander gecontracteerd. Het gaat om de jonge talentvolle karter Dean Hoogendoorn.

Vrijwel alle Formule 1-teams beschikken vandaag de dag over een opleidingsploeg. In die opleidingsteams rijden echter weinig Nederlanders rond. In Zandvoort heeft Williams de 12-jarige karter Hoogendoorn gepresenteerd. Hij boekte in de afgelopen jaren veel successen in de karts, en Williams ziet veel in hem. Ze zullen hem steunen, helpen bij trainen en hem helpen bij het ontwikkelingen van zijn skills. Naast Hoogendoorn zijn onder meer Franco Colapinto, Luke Browning en Oleksandr Bondarev onderdeel van de Williams Driver Academy.