Problemen voor Haas: Uralkali wil beslag leggen op inboedel

Het team van Haas heeft mogelijk een heel groot probleem. De Amerikaanse renstal heeft nog altijd een conflict met voormalig hoofdsponsor Uralkali. Het Russische bedrijf wil geld zien van Haas en ze zijn daarom naar een Nederlandse rechter gestapt om beslag te laten leggen op de materialen, inclusief auto's, van Haas.

Na de Russische invasie in Oekraïne nam Haas begin 2022 afscheid van de Russische titelsponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin. Uralkali was van mening dat ze nog vooraf betaald sponsorgeld van Haas moesten ontvangen. Ze stapten naar een Zwitserse rechter, en die stelden ze in het gelijk. Haas moest miljoenen dollars terugbetalen, maar in juli voldeden ze niet aan de betaling. Uralkali is furieus en ze stapten deze week naar een rechtbank in Nederland, aangezien hier dit weekend wordt geracet.

Deurwaarders

Ze verzochten de rechter om beslag te leggen op de auto's en de reserveonderdelen van Haas. Om die reden waren de politie en gerechtsdeurwaarders op donderdagavond aanwezig in de paddock op Zandvoort. Op basis van een gerechtelijk bevel werden daar de bezittingen van Haas geïnventariseerd. Dit weekend kunnen ze nog gewoon in actie komen, maar volgens Motorsport.com heeft de politie bepaald dat de bezittingen van Haas Nederland niet mogen verlaten als ze de schuld aan Uralkali niet hebben afgelost.

Statement

Bij Haas lijken ze zich echter geen grote zorgen te maken. De Amerikaanse renstal bracht een statement naar buiten dat wordt geciteerd door Motorsport.com: "Haas is volledig van plan om Uralkali het volledige verschuldigde bedrag te betalen overeenkomstig met de arbitrage-uitspraak. Er is ook geen geschil over het verschuldigde bedrag. Haas heeft samen met haar advocaten gewerkt om ervoor te zorgen dat de betaling voldoet aan alle relevante Amerikaanse, Europese, Britse en Zwitserse wetten en regels omtrent de sancties. We blijven de komende dagen met Uralkali werken om deze kwestie definitief op te lossen."