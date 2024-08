Leclerc weet nog niet of hij Hamilton kan verslaan

Charles Leclerc bereidt zich voor op een bijzonder jaar in de Formule 1. Vanaf volgend jaar is immers Lewis Hamilton zijn teamgenoot bij Ferrari. Leclerc stelt dat hij veel kan gaan leren van Hamilton, maar hij weet nog niet of hij de Brit kan gaan verslaan.

Het was hét transfernieuws van afgelopen winter. Ferrari maakte bekend dat Lewis Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. Hij wordt de opvolger van Carlos Sainz en hij trekt de deur bij Mercedes achter zich dicht. Hamilton focust zich nu nog op Mercedes en hij wil niet te veel praten over zijn aanstaande overstap. Bij Ferrari kan men haast niet wachten en de verwachtingen zijn nu al hooggespannen.

Positief

Ook Charles Leclerc heeft er veel zin in. De Monegask wil de strijd aangaan met Hamilton en in de podcast 'Beyond the Grid' legt hij uit dat hij veel kan leren van Hamilton: "Dat bedoel ik uiteraard extreem positief. Ik denk dat wanneer een wereldkampioen zoals Lewis bij een team komt, dat heel veel motivatie naar boven brengt bij iedereen. Hij brengt direct een hele hoop ervaring met zich mee, die hij grotendeels heeft opgedaan bij Mercedes. Zo kunnen we weer kennismaken met een andere manier van werken en een andere visie. Dat is altijd voordelig voor een team."

Verslaan

Leclerc wil de degens gaan kruisen met Hamilton. Hij stelt dat het voor hem een grote uitdaging en motivatie zal zijn om de Brit te verslaan. De vraag is alleen of Leclerc in staat is om Hamilton te verslaan: "Ik weet dat eerlijk gezegd niet en daar denk ik nog niet over na. Ik probeer me gewoon te focussen op mezelf, om de beste versie van mezelf te zijn zodra hij hier is. Het is belangrijk dat ik straks optimaal kan presteren, daarna zullen we wel zien hoe het gaat."