Hamilton ontvangt compliment: "Geweldig gevoel voor de auto"

Lewis Hamilton wordt gezien als een van de beste coureurs van zijn generatie. De Brit maakte in de afgelopen jaren enorm veel indruk op de mensen om hem heen. Voormalig engineer Philipp Brändle is van mening dat Hamilton zich onderscheidt met zijn gevoel voor de auto.

Hamilton veroverde in zijn loopbaan zeven wereldtitels in de Formule 1. Hij jaagt nog altijd op de recordbrekende achtste wereldtitel, en hij gaat die jacht vanaf volgend jaar voortzetten bij Ferrari. Nu rijdt Hamilton nog voor Mercedes, en daar begint hij steeds beter in vorm te raken. Na twee tegenvallende seizoenen weet hij nu weer wat winnen is, en wil hij zijn Mercedes-periode zo goed mogelijk gaan afsluiten.

Gevoel

Hamilton maakte altijd veel indruk op de mensen om hem heen. Philipp Brändle werkte als engineer samen met Hamilton bij Mercedes. Brändle legt nu bij Motorsport-Magazin uit waarom Hamilton zo goed is: "Wat Lewis simpelweg onderscheidt, is zijn ongelooflijke gevoel voor de auto. Ik moet zeggen dat hij qua data en technologie misschien niet zo goed is als Nico Rosberg en nu George Russell, maar hij heeft een ongelooflijk gevoel voor de auto. Dat zeiden ze vroeger ook over Michael Schumacher. Als er met 320 kilometer per uur een schroefje losschiet, dan voelt hij dat gewoon in de auto."

Jammer

Volgens Brändle wil Hamilton ook niet zomaar opgeven. De voormalig engineer ziet dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen enorm gemotiveerd is: "Als hij de geringste kans voelt om een succesje te boeken, dan gaat hij er echt 200 procent voor. Maar als hij het gevoel heeft dat de auto niet goed loopt of hij geen kans krijgt, dan laat hij zichzelf een beetje in de steek. Dat is wel jammer."