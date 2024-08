Bearman raakte 'in paniek' na debuuttelefoontje

Oliver Bearman mocht begin dit jaar onverwachts debuteren in de Formule 1. In Saoedi-Arabië mocht hij bij Ferrari invallen voor een zieke Carlos Sainz. Nu legt hij uit hoe hij met deze situatie omging. Hij geeft eerlijk toe dat hij een beetje in paniek raakte toen hij het nieuws hoorde.

Bearman is al jaren onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari. Dit jaar rijdt hij in de Formule 2 voor Prema en dat combineert hij met een reserverol bij Ferrari en Haas. Volgend jaar mag hij zijn debuutseizoen gaan rijden voor Haas, en de ervaring van Jeddah neemt hij met zich mee. Zijn invalbeurt bij Ferrari verliep goed en hij wist zelfs WK-punten te pakken bij zijn debuutrace in Saoedi-Arabië.

Vlak voor de derde vrije training in Jeddah werd duidelijk dat Bearman mocht invallen. Sainz had een blindedarmontsteking, en Ferrari had een coureur nodig. In de High Performance Podcast legt hij uit dat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur eerst zijn manager belde: "Zijn telefoon werkte niet goed, dus ik belde Fred op en hij bracht me het nieuws. Ik denk dat ik een beetje in paniek raakte, want hij zei dat ik rustig moest doen en naar de baan moest komen. Het was bizar. Ik denk dat hij aan mijn stem kon horen dat ik panikeerde. Ik keek naar mijn vader en ik denk dat hij het aan mijn gezicht zag."