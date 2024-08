Ricciardo verwacht strijd om punten in Nederland

De zomervakantie voor de teams en de coureurs zit erop. Aankomend weekend gaat het seizoen verder met de Nederlandse Grand Prix. Daniel Ricciardo moet gaan scoren na een tegenvallende eerste seizoenshelft, en hij richt zijn vizier dan ook op WK-punten.

Ricciardo was in de eerste helft van het seizoen veelvuldig langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Visa Cash App RB-coureur staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap met twaalf punten. Vlak na de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat hij het seizoen mag gaan afmaken bij VCARB. Er werd getwijfeld aan zijn toekomst bij het team, maar hij werd ook in verband gebracht met het Red Bull-stoeltje van Sergio Perez.

In Zandvoort moet Ricciardo nu gaan laten zien wat hij waard is. De Australiër heeft er enorm veel zin in, en hij is enorm positief in de preview van Visa Cash App RB: "Ik heb een geweldige zomerbreak gehad. Ik begin teruggegaan naar Australië om daar tijd door te brengen met vrienden en familie. Ik ben weer volledig opgeladen en ik ben fit en gezond. Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar Zandvoort. Het is de plek waar vorig jaar mijn seizoen op zijn kop werd gezet, maar tot en met het incident met Oscar genoot ik van de baan en was de auto heel goed. Ik heb er vertrouwen in dat we de vorm van voor de break kunnen vasthouden. Ons momentum was sterk en we vechten zeker mee om de punten."