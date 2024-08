Komatsu wil genieten in Zandvoort: "Sfeer van een voetbalstadion"

Aankomend weekend gaat in Zandvoort het Formule 1-seizoen weer verder. Veel teams willen goed gaan scoren op het iconische circuit aan de kust. Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft er ook veel zin in, al wijst hij vooral naar de unieke sfeer op Zandvoort.

Het team van Haas heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Amerikaanse renstal kon goed meekomen in het middenveld, en Nico Hülkenberg reed een aantal ijzersterke races. Om de goede positie vast te houden, moeten ze er aankomend weekend in Zandvoort weer staan. Ze mogen niet verslappen, en het is dan ook van belang dat er een goede race moet worden gereden op Nederlandse bodem.

Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft er heel erg veel zin in om weer te gaan racen. De Japanner wijst in de preview van Haas echter niet naar de doelen, maar de sfeer op het circuit: "Zandvoort is een interessant circuit met veel opvallende bochten, vooral de laatste bocht is interessant. Het is een mix van veel langzame en middelsnelle bochten, het is een circuit met een hoge downforceniveau en het is lastig om in te halen. De sfeer op Zandvoort is heel uniek, het is eigenlijk meer een voetbalstadion dan een Formule 1-evenement, vooral met de muziek op de grid en de Orange Army. Het is speciaal, en heel erg anders dan je gewend bent in de Formule 1. Ik geniet ervan en het is een unieke sfeer. Ik heb er zin in om weer te gaan racen."