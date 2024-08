Briatore vindt Alonso nog steeds een geweldige coureur

Fernando Alonso is de oudste coureur van het Formule 1-veld. Dat betekent echter niet dat hij steeds langzamer wordt, want hij is nog altijd één van de sterkste coureurs van het moment. Flavio Briatore stelt dat hij nog nooit een coureur heeft gezien met zoveel inzet.

Alonso rijdt sinds vorig jaar voor het team van Aston Martin. Zijn eerste seizoen in dienst van de Britse renstal was direct een succes. Alonso stond meerdere keren op het podium, scoorde veel punten en hij leek de ambities van Aston Martin echt uit te dragen. Eerder dit jaar verlengde hij zijn contract bij Aston Martin, waardoor hij in ieder geval tot en met 2026 in de Formule 1 zal rijden.

Flavio Briatore heeft altijd een goede band gehad met Alonso. Hij was Alonso's teambaas toen de Spanjaard in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, en hij is nog steeds betrokken bij zijn loopbaan. In de podcast 'Formula for Success' stelt Briatore dat hij nog nooit een coureur heeft gezien die zoveel inzet toont: "Je ziet de prestaties van Fernando, want die zijn er. Het gaat er niet om of hij zijn concentratie verliest, want tijdens de race is hij er altijd. Als hij elfde is, dan wil hij tiende worden. Als hij tiende is, wil hij negende worden. Hij wil dat de auto competitief is. Hij kwalificeert zich goed, en hij racet goed."