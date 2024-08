Forse kritiek voor Perez: "Hij klaagt altijd"

Sergio Perez beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaan staat onder grote druk en bij zijn team Red Bull Racing willen ze graag betere resultaten zien. Perez ontvangt nu ook kritiek van zijn zeer ervaren landgenoot Jo Ramirez, hij stelt dat de coureur minder moet klagen.

Perez begon vol goede moed aan het huidige seizoen in de Formule 1. Na een aantal goede races zakte zijn resultaten in, en loopt hij al maanden achter de feiten aan. Hij is veel langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen, hij kende een aantal rampzalige kwalificaties en zijn positie stond geruime tijd onder druk. Hij tekende wel een nieuw contract, maar er bestond twijfel over of hij wel aan de start zou verschijnen in de tweede seizoenshelft.

Klagen

Red Bull bevestigde dat ze Perez niet gaan ontslaan, maar dat betekent niet dat de druk is verdwenen. De Mexicaan Jo Ramirez vervulde jarenlang een prominente rol bij McLaren, en in gesprek met Mundo Deportivo is hij kritisch op Perez: "Voor Checo is het erg moeilijk. Hij is geen slechte coureur, maar ik zeg tegen hem dat hij altijd moet zeggen dat de auto perfect is, want hij klaagt altijd over de auto, de banden of de temperatuur. Hij klaagt altijd in plaats van te zeggen dat hij niet in de buurt kan komen van Verstappen omdat hij een fenomeen is."

Niet bang zijn

Volgens Ramirez is het helemaal niet raar om dat toe te geven. Hij stelt dat Perez er ook niet zoveel aan kan doen dat Verstappen zo sterk is: "Je moet niet bang zijn om dat te zeggen, want ik denk dat er maar heel erg weinig coureurs zijn die op het niveau van Verstappen zitten. Of misschien zijn die coureurs er überhaupt niet. Hij kan zijn rijgedrag veranderen, maar hij gaat Verstappen nooit inhalen. Maar hij moet zeggen dat hij zijn best doet en dat hij tweede was in het wereldkampioenschap."