Bottas bewierookt Wolff: "Toto is een topleider!"

Valtteri Bottas heeft in zijn loopbaan met veel grote teambazen samengewerkt. De Finse coureur werkte bij Mercedes samen met Toto Wolff, en dat was een zeer bijzondere periode voor hem. Volgens Bottas is Wolff echt een topleider en kan hij het maximale uit mensen halen.

Bottas reed van 2017 tot en met 2021 voor het team van Mercedes. In die periode werkte hij intensief samen met Mercedes-teambaas Toto Wolff. De prestaties van Bottas waren niet altijd even goed, maar hij wist zichzelf meerdere keren te herpakken. Vandaag de dag rijdt hij voor Sauber, en vecht hij voor een contractverlenging. Zijn band met Wolff is echter nog steeds heel erg goed.

Bottas was heel erg onder de indruk van de werkwijze van Wolff. Volgens de Finse coureur is Wolff een goede leider. Hij doet zijn uitspraken in de podcast 'Pitlane Life Lessons': "Voor mij is Toto echt een topleider, want hij kan met veel verschillende mensen werken en ik denk dat hij altijd heel erg goed is geweest in het beste en het maximale uit mensen halen. Hij kan ook goed uitvinden of ze daadwerkelijk in de juiste rol zitten of juist niet. Met Frédéric Vasseur ervaarde ik bij Sauber weer een heel ander soort leiderschap. Hij is meer een kalmerende factor, dat is denk ik heel goed voor Ferrari op dit moment."