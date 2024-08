Hill positief over Verstappen, maar voorspelt titel voor McLaren

Over ruim een week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix. Het is het begin van de eindsprint in de titelstrijd. De verschillen zijn kleiner dan voorheen, maar Damon Hill blijft erbij dat Max Verstappen als winnaar uit de bus gaat komen. Hij is iets minder positief over Red Bull.

In de voorgaande jaren was het al vroeg duidelijk dat Red Bull en Verstappen de titels zouden gaan pakken. De Oostenrijkse renstal was veel sneller dan de rest van het veld en Verstappen was een klasse apart. Dit seizoen is alles anders, en is de voorsprong van Red Bull verdwenen. De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari kunnen nu ook vechten om de zeges. Verstappen blijft op zijn beurt wel regelmatig goed presteren.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill verwacht dan ook een spannende titelstrijd in de tweede seizoenshelft. Hill kijkt in zijn glazen bol in de F1 Nation Podcast: "Wie het wereldkampioenschap gaat winnen? Ik denk dat Max de titel nipt gaat pakken. En ik denk dat het constructeurskampioenschap wordt gewonnen door McLaren." Hill denkt ook dat Verstappen nog eventjes moet wachten op zijn nieuwe titel: "Ik denk dat het doorgaat tot tenminste Brazilië, zoiets. Je hebt nog steeds geluk nodig om races te winnen. Als je een voorsprong hebt en net aan wint, zoals we zagen bij Max, dan heb je alleen maar een uitvalbeurt nodig om 26 punten te verliezen, inclusief snelste ronde."