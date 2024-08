Briatore hint op aanstaand pensioen Alonso

Fernando Alonso verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het team van Aston Martin. De Spanjaard is met afstand de oudste coureur van het veld, maar hij weet van geen stoppen. Flavio Briatore hint echter op het naderende einde van de Formule 1-loopbaan van Alonso.

Alonso is met zijn 43 jaar de oudste coureur van het veld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is nog steeds heel erg hongerig, en hij aast op nieuwe successen. Hij gelooft in het project van Aston Martin en hij verlengde eerder dit jaar zijn contract tot en met 2026. Als er niets misgaat, dan zit er tussen zijn eerste en laatste seizoen in de Formule 1 25 jaar. Hij kan nog langer doorgaan, maar het is momenteel te vroeg om daar over te praten.

Ook Flavio Briatore vindt dat nu nog een beetje te vroeg. De Italiaan werkte jarenlang samen met Alonso bij Renault en is nog altijd betrokken bij zijn loopbaan. In de podcast 'Formula for Success' van Eddie Jordan en David Coulthard bespreekt Briatore de toekomst van Alonso: "Ik weet het niet. Ik denk dat hij bijvoorbeeld in Spa nog heel erg slim reed. Hij koos voor één pitstop, en dat kwam ook door zijn ervaring. Als je me vraagt of Fernando door wil gaan na dit contract, dan zeg ik dat momenteel 2026 ons laatste jaar is. Wat hij daarna wil doen, weet ik niet. Wil hij nog een jaartje doorgaan?"