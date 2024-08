Marko reageert fel op rol bij Audi-geruchten Vettel

Het silly season in de Formule 1 draait al maanden op volle toeren. Zelfs viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt nu in verband gebracht met een comeback. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd in verband gebracht met dit verhaal, maar hij probeert de geruchten te nuanceren.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen kwam in de afgelopen twee jaar nog wel een paar keer in actie bij speciale demoruns. Afgelopen week werd Vettel door het Oostenrijkse medium OE24 in verband gebracht met het vrije stoeltje bij Audi. OE24 verwees hierbij naar eerdere uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker had namelijk gezegd dat Vettel Red Bull had benaderd.

De geruchten over de interesse van Audi in Vettel gingen in de afgelopen dagen het internet over. Daarbij werd ook regelmatig naar de woorden van Marko verwezen. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur reageert op de verhalen in gesprek met F1-Insider: "Het is geen geheim meer dat Sebastian heeft geïnformeerd naar de beschikbare stoeltjes bij een van de topteams. Met betrekking tot Audi had ik het toen echter over het positieve effect van een Duitse coureur bij dat project en verwees ik ook naar Mick Schumacher. Deze naam werd echter vergeten in die desbetreffende publicatie."