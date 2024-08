Red Bull nam reusachtig risico: "Was noodzakelijk"

Het team van Red Bull Racing gold voorafgaand dit seizoen als de absolute titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal begon vol goede moed aan het seizoen. Ze verrasten met een volledig aangepast concept, en volgens Pierre Waché was dat een noodzakelijke risicovolle stap.

Red Bull begon goed aan het seizoen. Max Verstappen was oppermachtig en hij won race na race. De RB20 leek een ouderwetse raket te zijn, maar al snel wist de concurrentie dichterbij te komen. De teams van Mercedes, McLaren en Ferrari reden het gat dicht en ze strijden nu met Red Bull om de zeges. Het nieuwe concept van de auto van Red Bull was dus geen schot in de roos, maar bij Red Bull staan ze nog steeds achter hun keuze.

Risico's

Technisch directeur Pierre Waché staat nog steeds achter zijn keuze. Het Red Bull-kopstuk krijgt in een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport de vraag waarom ze voor een nieuw concept kozen. Hij is duidelijk: "We gingen ervan uit dat de concurrentie een inhaalslag zou gaan maken. Daarom wilden we het voordeel benutten door het concept nog één stap verder te ontwikkelen om zo de aerodynamica te optimaliseren. Daarom hebben we wat risico's genomen. Nu lijkt het erop dat het niet zoveel heeft opgeleverd zoals gehoopt."

Noodzakelijk

Waché is van mening dat dit de juiste keuze van zijn team was. De technisch directeur is namelijk van mening dat het risico simpelweg noodzakelijk was: "We hebben de oudste windtunnel van het hele deelnemersveld. Het gedetailleerde werk lijdt daar gewoon onder. Daarom hadden we een radicale beslissing nodig. We zijn niet bang om risico's te nemen, of het nu in de fabriek is, op het circuit of bij de strategie. Ik kan nog niet zeggen of het een goede of slechte zet was. Op dit moment helpt het ons om de wereldkampioenschappen te leiden dankzij de goede start van het seizoen. Misschien komen we aan het einde van het seizoen tot de conclusie dat het beter was geweest om het concept dat we hadden verder uit te werken."