Verstappen blijft kwalificatiekoning van eerste seizoenshelft

Het is duidelijk dat Red Bull Racing niet meer heerst in de Formule 1. De concurrentie heeft de Oostenrijkse renstal bijgehaald en dat zorgt voor een spannende strijd. Wie kijkt naar de cijfers ziet echter dat Max Verstappen nog steeds de kwalificatiekoning is van de eerste seizoenshelft.

Verstappen begon ijzersterk aan het huidige seizoen. De Nederlander was oppermachtig in de eerste paar races, maar nu moet hij vechten voor zijn positie. Andere teams zijn simpelweg sneller, en Verstappen werd meerdere keren verslagen. In de laatste paar raceweekenden voor de zomerstop werd hij meermaals verslagen. Ook op de zaterdagen waren andere coureurs sneller, maar dat betekent niet dat zijn resultaten tegenvallen.

Wie een blik op de cijfers werpt, ziet namelijk dat Verstappen met afstand de meeste pole positions heeft gepakt in de eerste seizoenshelft. Hij mocht acht keer de race vanaf de pole position starten, en dat wordt zijn snelste tijd in de Belgische kwalificatie niet meegerekend. Door een gridstraf mocht hij op Spa niet vanaf pole starten. Deze pole position staat op naam van Charles Leclerc, de Ferrari-man heeft dit seizoen tot nu toe tweemaal de pole gepakt. Naast Leclerc pakten ook George Russell en Lando Norris twee pole positions. Verder waren er tot nu toe geen andere polesitters in 2024.