Hill ziet lastige situatie bij McLaren: "Norris was altijd het mannetje"

Het team van McLaren heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Britse renstal kon meevechten om de zeges en Lando Norris en Oscar Piastri zijn aan elkaar gewaagd. Damon Hill denkt dat dit invloed kan hebben op de prestaties van vooral Norris.

McLaren-CEO Zak Brown grijpt elk moment aan om te benadrukken dat Norris en Piastri gelijke kansen krijgen. Hij stelde al meerdere keren dat McLaren werkt met twee nummer 1-coureurs. Norris was jarenlang de golden boy van McLaren, en hij schonk het team in Miami de zege. In Hongarije moest hij echter aan de kant waardoor Piastri de race kon winnen, het was een opvallend moment waarbij ze bij McLaren niet te lang aan willen denken.

Het zorgde in ieder geval wel voor de nodige verbazing. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill ziet dat er een opvallende situatie ontstaat bij McLaren. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich hierover uit: "Ik denk dat Norris genoot van zijn status als degene die binnen het team voor resultaten zorgde en iedereen blij maakte. Hij was echt het mannetje daar, maar inmiddels is Piastri net zo goed. Ik geloof dat Norris nog steeds de overhand heeft. Het kan alleen niet zo comfortabel zijn wanneer je omkijkt, en ziet dat je je slechts op een tiende van je teamgenoot hebt gekwalificeerd. Het betekent dat je elk rondje er alles uit moet halen. Anders kom je achter je teamgenoot terecht."