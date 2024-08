Ticketruzie Dutch GP zorgt voor flinke verwijten in rechtzaal

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix ligt nog altijd in de clinch met ticketaanbieder Platinum Group. De ruzie is zeer hoog opgelopen en gisteren vond het kort geding plaats in Den Haag. Beide partijen kwamen daar niet bepaald dichter tot elkaar.

De Platinum Group biedt kaartjes aan voor buitenlandse racefans. Ze hebben 30 miljoen euro betaalt voor het recht om 35.000 tickets te verkopen voor de Dutch Grand Prix van dit jaar en 2025. De verkoop loopt echter niet helemaal lekker. Volgens de organisatie van de Dutch GP is een deel van de 15 miljoen euro dit ze dit jaar horen te ontvangen, nog niet betaald. Ze wachten nog op zo'n 3,8 miljoen euro. Platinum was niet blij en ze stelden dat de Dutch GP de exclusiviteitsafspraken heeft geschonden.

Risico

Beide partijen stonden gisteren recht tegenover elkaar bij het kort geding in de rechtbank van Den Haag. Volgens het Algemeen Dagblad liepen de gemoederen daar nogal hoog op. Volgens de Dutch GP zijn er bij Platinum nog 8500 tickets beschikbaar, is de derde termijn te laat betaald en zijn diverse facturen nooit betwist. Volgens de advocaat van de Dutch GP probeert Platinum hun risico op hen af te schuiven.

Afspraken

Bij Platinum zijn ze vooral boos op de Dutch GP. In de rechtbank wees hun advocaat naar het schenden van de exclusiviteitsafspraken. Zo wijzen naar Verstappen Travel en dat ze van de Dutch GP geen lagere prijzen mogen hanteren. De advocaat van Platinum stelt dat dit in strijd is met het Europees mededingsrecht. Platinum heeft deze schendingen aangegrepen om de overeenkomst te ontbinden. De Dutch GP noemt de beschuldigingen onzin en ze willen nakoming van de afspraken. Beide partijen bleven met modder gooien. De uitspraak volgt uiterlijk op donderdag 22 augustus.