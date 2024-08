Organisatie Dutch GP sleept aanbieder tickets voor de rechter

Over een paar wekend staat de Nederlandse Grand Prix op het programma. De race op het circuit van Zandvoort wordt een groot spektakel, maar voor die tijd heerst er nog onrust. De organisatie van de Dutch Grand Prix ligt namelijk in de clinch met een grote aanbieder van tickets.

Het gaat om een geschil met de Platinum Group, zo meldt het Algemeen Dagblad. Dit bedrijf betaalt 30 miljoen euro voor het recht om voor 35.000 tickets te verkopen voor de aanstaande Grand Prix en de editie van 2025. Deze tickets zijn bedoeld voor buitenlandse racefans, maar de verkoop loopt nog niet helemaal lekker. De tickets worden aangeboden via Gootickets, en ze gaan niet bepaald als hete broodjes over de toonbank.

Volgens de organisatie van de Dutch Grand Prix is een deel van de 15 miljoen euro die ze voor dit jaar moeten ontvangen, nog niet betaald. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het hier om zo'n 3.8 miljoen euro. De krant meldt dat de organisatie van de Grand Prix daarom naar de rechtbank in Den Haag stapt, daar dient op dinsdag een kort geding. Het Algemeen Dagblad meldt daarnaast dat de Platinum Group niet blij is met de organisatie van de Dutch Grand Prix. Ze stellen dat de exclusiviteitsafspraken worden geschonden. Hiervoor wijzen ze naar Verstappen.com, waar ook tickets voor buitenlandse fans worden verkocht.