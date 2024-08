Brown wil zo lang mogelijk vasthouden aan twee kopmannen

Het team van McLaren heeft een zeer succesvolle eerste seizoenshelft achter de rug. De Britse renstal jaagt op Red Bull, en Lando Norris en Oscar Piastri wisten allebei een race te winnen. Zak Brown blijft vasthouden aan een systeem met twee kopmannen, al kan dat later dit seizoen veranderen.

Piastri en Norris zijn aan elkaar gewaagd. Ze rijden vrijwel elke race bij elkaar in de buurt, en ze scoren veel punten voor McLaren. De Britse renstal staat op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en ze willen Red Bull Racing hier heel graag verslaan. Op de baan draait het om onderlinge sportiviteit. Dit zorgde in Hongarije voor de nodige verbazing, toen Norris in de slotfase de koppositie moest overdragen aan Piastri.

McLaren-CEO Zak Brown heeft al meerdere keren aangegeven dat zijn team werkt met twee kopmannen. Het is niet uitgesloten dat één van zijn coureurs later dit jaar om de wereldtitel kan gaan vechten. Bij Motorsport.com geeft Brown toe dat er dan iets kan veranderen: "Natuurlijk, als je later in het kampioenschap komt en de ene coureur heeft meer kans dan de andere, dan ga je misschien kijken naar dingen die je strategisch anders doet. Maar we behandelen ze gelijk. Dat weten ze, en daar genieten ze van en ze respecteren onze beslissingen als we concessies moeten doen. Daar hebben ze veel respect voor. Dus ik denk dat we geluk hebben met de twee jongens die we hebben."