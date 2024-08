Komst Hamilton had geen invloed op contractverlenging Leclerc

Charles Leclerc vormt vanaf volgend jaar een rijdersduo met Lewis Hamilton. De Brit stapt volgend jaar over naar Ferrari, en dat betekent dat Leclerc te maken krijgt met een pittige teamgenoot. De komst van Hamilton had echter geen invloed op Leclercs eigen contractverlenging.

Leclerc verlengde begin dit jaar zijn contract bij het team van Ferrari. De Monegask wordt gezien als de toekomst van Ferrari, en het was dan ook opvallend dat Ferrari zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aantrok. De komst van de Brit was voor veel mensen een verrassing. Hamilton begint momenteel steeds beter in vorm te komen, en dat kan volgend jaar voor een spannend duel gaan zorgen.

Invloed

Leclerc heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wist dat Ferrari gesprekken voerde met Hamilton. De Monegask stelt in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com dat Hamiltons komst geen invloed had op zijn contractverlenging: "Het hing al een tijdje in de lucht, maar totdat er een officiële bevestiging is, weet je het gewoon niet zeker. Ik wist dat er wederzijdse interesse was, en in dat geval is het zeer reëel dat er een deal zal worden gesloten. Ik heb niet om meer informatie gevraagd, het maakt geen deel uit van mijn rol, maar ik moet wel zeggen dat iedereen er heel eerlijk en open over was tegen mij."

Sterk signaal

Hamilton kan Ferrari gaan helpen in de jacht op de topposities. Leclerc is blij met zijn komst, maar hij is ook blij met zijn huidige teamgenoot Carlos Sainz. Leclerc krijgt de vraag op welke manier Hamilton kan helpen bij de ontwikkeling van Ferrari: "Het is geruststellend, want het binnenhalen van een coureurs als Lewis is een sterk signaal. Ik zie het als een positieve keuze, te beginnen met het feit dat de komst van Lewis de komst van getalenteerde mensen naar het team kon faciliteren."