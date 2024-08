Piastri bereikt opvallende mijlpaal in eerste seizoenshelft

Er gebeurde zeer veel in de eerste seizoenshelft van de Formule 1. Zeven verschillende coureurs wisten races te winnen, maar zeker niet alle coureurs reden alle rondjes. Slechts één coureur heeft alle racerondes in de eerste seizoenshelft van 2024 afgelegd.

In de eerste seizoenshelft werden in totaal 845 rondjes verreden. Vandaag de dag zijn Formule 1-wagens zeer betrouwbaar, en het komt nog maar zelden voor dat er veel coureurs uitvallen. Toch is er maar één coureur die het voor elkaar kreeg om alle rondjes te rijden in de eerste seizoenshelft. Het gaat hier om Oscar Piastri, de McLaren-coureur viel geen enkele keer uit en hij reed elke race uit.

Ook Fernando Alonso kreeg het voor elkaar om niet uit te vallen, maar hij heeft niet de volledige race-afstand afgelegd in de eerste seizoenshelft. De Spanjaard werd namelijk een aantal keren op een rondje achterstand gezet, waardoor hij 'slechts' 840 rondjes heeft gereden. Lando Norris maakt de top drie compleet, hij reed 838 rondjes in de eerste helft van het seizoen. Hij had er meer kunnen rijden, als hij in Oostenrijk niet was uitgevallen. Max Verstappen heeft tot nu toe 790 rondjes afgelegd. Hij viel uit in Australië waardoor hij al snel veel rondes heeft gemist.