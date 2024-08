Red Bull ontkent RB20 te hebben ontworpen voor rijstijl Verstappen

Het team van Red Bull Racing beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is hun voorsprong kwijt, en ze moeten nu echt strijden voor de zeges. De tegenvallende prestaties zorgen voor allerlei geruchten, maar technisch directeur Pierre Waché ontkent dat de RB20 is ontworpen voor een specifieke rijstijl.

Begin dit jaar leek het erop dat Red Bull met de RB20 weer een kampioenswagen had gebouwd. Max Verstappen won race na race, en ook Sergio Perez leek zich goed te voelen. Maar in de loop van het seizoen kwamen de andere teams steeds dichterbij. Verstappen wist nog wel te winnen, maar Perez viel door de mand. Critici vroegen zich af of de RB20 niet was gemaakt voor Verstappens rijstijl.

Bij Red Bull stellen ze dat hier helemaal niets van klopt. Ook technisch directeur Pierre Waché stelt dat dit onzin is, zo legt hij uit in een interview met Motorsport.com: "Natuurlijk heb je verschillende rijstijlen, maar daar gebruiken we de ontwikkeling van de auto niet voor. Daar gebruiken we gewoon de afstelling voor." Waché erkent ook dat het een uitdaging is om een goeie balans te vinden tussen de balans en de snelheid van de auto: "Dat is heel lastig, ja. Wat je eigenlijk wil, is de snelste auto, maar dan wel op een manier dat die kan worden gebruikt door beide coureurs. Dat is het doel. Als we de auto sneller maken op een manier die Checo nodig heeft, dan betekent het eigenlijk dat beide coureurs het maximale eruit kunnen halen."