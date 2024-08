Zelfverzekerde Antonelli kent geen angst voor kritiek

De kans is zeer groot dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar op de grid staat. De jonge Italiaan is de grootste kanshebber voor het vrije stoeltje bij Mercedes. Alle ogen zijn nu al gericht op Antonelli, maar is er niet bang voor om beoordeeld te worden door de buitenwereld.

Mercedes heeft nog niets bevestigd, maar vrijwel iedereen gaat ervan uit dat Antonelli volgend jaar de teamgenoot van George Russell is. De piepjonge Antonelli maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes, en hij rijdt dit jaar in de Formule 2 voor Prema. Hij begon niet goed aan het seizoen, maar inmiddels heeft hij de weg omhoog ingezet. Hij ontving dan ook steeds meer complimenten.

Als Antonelli volgend jaar op de grid staat, dan komt hij enorm onder druk te staan. Alle ogen zullen immers op hem zijn gericht. In een uitgebreid interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com krijgt hij de vraag of hij nerveus wordt van dit soort zaken: "Er is altijd een zekere mate van zorgen en ik denk dat het vooruitzicht van niet kunnen presteren voor iedereen beangstigend is. Mijn aanpak is om het als een geweldige kans te zien om te leren, te groeien en van het moment te genieten. Ik ben er niet bang voor om beoordeeld te worden, ik weet dat Mercedes een duidelijk mening heeft over mijn potentie. Dit Formule 2-seizoen begon niet op de beste manier, maar er waren geen negatieve gedachten. Ik ben best rustig en als de kans zich zou voordoen, dan zou ik die gretig aanpakken om te proberen het maximale eruit te halen."