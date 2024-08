'Palou wordt gezien als mogelijkheid voor Audi'

Het Audi-project is nog altijd op zoek naar een tweede coureur. Ze aasden geruime tijd op Carlos Sainz, maar hij koos uiteindelijk voor Williams. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het zitje, en valt ook weer de naam van Alex Palou.

Audi betreedt in 2026 de Formule 1. Ze nemen dan het team van Sauber over, maar ze zijn nu al bezig met de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat de juiste coureurs al in 2025 voor Sauber rijden. Nico Hülkenberg werd eerder dit jaar al vastgelegd, maar de tweede coureur is nog onduidelijk. Meerdere coureurs werden al in verband gebracht met het zitje, de kans is aanwezig dat ze voor een nieuwe naam kiezen.

Volgens het Duitse medium Auto, Motor und Sport denkt Audi aan veel verschillende coureurs. Er wordt gewezen naar jonge coureurs, waaronder Gabriel Bortoleto. De Braziliaan staat echter nog steeds onder contract bij McLaren. AMuS stelt dat Audi ook voor een moedige keuze kan gaan. Volgens het Duitse medium gaat het hier om Alex Palou. Hij werd in het verleden al in verband gebracht met de Formule 1, maar de Spaanse IndyCar-coureur viel buiten de boot. Volgens AMuS zou Palou dus een moedige keuze zijn, maar is hij mogelijk wel een voltreffer.