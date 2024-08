Antonelli kijkt alleen naar de Formule 1: "Geen plan B"

De kans is heel groot dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar op de grid staat. De Italiaan gaat waarschijnlijk rijden voor Mercedes, maar hij wil zelf nog niet aan de toekomst denken. Wel stelt hij dat er geen plan B is, hij richt zijn pijlen op de Formule 1.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten in de autosport. Hij rijdt momenteel voor Prema in de Formule 2 en hij maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes. Aangezien Lewis Hamilton na dit jaar vertrekken bij Mercedes, komt er een stoeltje vrij. Antonelli lijkt de enige kanshebber te zijn, en de kans is zeer groot dat er in september een officieel bericht komt.

Op dit moment wil Antonelli nog niet denken aan een debuut in de Formule 1. De jonge Italiaan blijft gefocust, en in een exclusief interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com reageert hij op het feit dat zijn naam valt in de Formule 1: "Ik ben heel blij dat mijn naam wordt genoemd, maar ik vraag nergens om. Op dit moment is het mijn doel om goed te presteren in de Formule 2, daarna zien we het wel." Toch focust hij zich alleen in de Formule 1, hij heeft geen plan B: "Eerlijk gezegd heb ik dat niet. Ik ben volledig toegewijd aan het behalen van dit doel, dus in mijn hoofd zit alleen plan A."