Hill begint Antonelli-hype te begrijpen

De kans is zeer groot dat het Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli volgend jaar op de grid staat in de Formule 1. Antonelli komt nadrukkelijk in aanmerking voor een zitje bij Mercedes. De hype is groot, en Damon Hill begrijpt nu waarom de verwachtingen zo hoog zijn.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten van dit moment. De piepjonge Italiaan maakt al geruime tijd onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes, en de kans is heel groot dat hij volgend jaar Lewis Hamilton opvolgt bij de Duitse renstal. Antonelli rijdt momenteel in de Formule 2, en na een redelijk tegenvallende seizoenstart begint hij nu echt op stoom te komen. Hij liet meerdere keren zien tot wat hij in staat is.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill begreep geruime tijd niet waarom veel mensen zo onder de indruk waren van Antonelli. In de F1 Nation Podcast legt Hill zijn mening uit: "Ik moet zeggen dat ik in het begin moeite had om te zien waar iedereen het over had. Het team waarvoor hij rijdt, heeft de auto nog niet op niveau, dus heeft hij het, net als Oliver Bearman, moeilijk om mee te komen in de Formule 2. Maar hij heeft de laatste tijd een paar goede prestaties neergezet." Hill is nu dan ook onder de indruk: "Ik denk dat hij steeds vaker dat talent laat zien."