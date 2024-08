Rwanda toont serieuze interesse in plekje op F1-kalender

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. De Formule 1 wil graag een race organiseren op het Afrikaanse continent. Vanuit Afrika is er ook veel interesse, want er staan serieuze gesprekken op de planning met een delegatie uit Rwanda.

Veel landen, steden en circuits hebben interesse in het organiseren van een race. Er is veel interesse vanuit Azië, maar ook vanuit Afrika. Het laatstgenoemde continent organiseert al zeer lang geen Grand Prix meer, en de hoge heren van de Formule 1 willen hier snel verandering inbrengen. Nu lijkt er een nieuwe kaper op de kust te liggen in de vorm van Rwanda, en die plannen lijken zeer serieus te zijn.

Volgens Motorsport.com gaat het om verregaande interesse vanuit Rwanda. De interesse is zou serieus, dat er afspraken worden gemaakt over een nieuwe fase van de gesprekken. Vertegenwoordigers van het Rwanda Development Board bezochten eerder dit jaar de Monegaskische Grand Prix om te praten met de FIA. Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt de interesse tegenover Motorsport.com: "Ze zijn heel serieus. Ze hebben een goed plan gepresenteerd en we hebben eind september een meeting met hen op de agenda staan. Het zal gaan om een permanent circuit."