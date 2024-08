Domenicali wil weer praten over reverse grids

In de Formule 1 wordt er nog steeds veel gesproken over het format van het raceweekend. Sinds een aantal jaar wordt er een aantal sprintraces verreden, en daar is niet iedereen blij mee. Stefano Domenicali ziet het wel zitten om nu weer te praten over een reverse grid.

Al jaren gaat het in de Formule 1 over het verbeteren van het spektakel. Sinds 2021 worden er dan ook sprintraces afgewerkt tijdens een aantal raceweekenden. Het moet voor meer actie zorgen, maar het zorgt ook voor de nodige frustratie. Veel fans zien het niet zitten, en ook een aantal coureurs zijn geen fan van de sprintraces. De hoge heren van de Formule 1 denken hier echter anders over.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat weten dat hij een voorstander is van meer sprintraces. Dat is niet het enige, want in een interview met Motorsport.com spreekt hij zich ook weer positief uit over reverse grids: "Persoonlijk zou ik zeggen, waarom niet? Het zorgt voor veel actie. Er zal veel worden ingehaald. Je vecht dan toch voor punten? Sommige mensen zullen zeggen dat het 'fake racing' is, maar waarom fake? Er is niets nep aan een als dat het juiste format is om geweldige actie te produceren. Ik zou er zeker geïnteresseerd in zijn om er weer discussies over te voeren."