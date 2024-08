Marko steunt Perez: "Niet makkelijk teamgenoot van Max te zijn"

Vlak na de Belgische Grand Prix werd bekend dat Sergio Perez het seizoen mag afmaken bij Red Bull Racing. Lange tijd bestond hier twijfel over, maar Red Bull houdt vertrouwen. Helmut Marko leeft mee met Perez en wijst op het grote verschil met Max Verstappen.

Perez zakte in de eerste seizoenshelft door het spreekwoordelijke ijs. De Mexicaanse coureur kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, hij pakte weinig WK-punten en hij maakte meerdere pijnlijke fouten. Er bestond dan ook veel twijfel over zijn toekomst, toch besloot Red Bull met hem door te gaan. Bij de Oostenrijkse renstal blijven ze dan ook vierkant achter hem staan.

Moeilijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko legt nog maar eens uit hoe de vork in de steel steekt. De Oostenrijker steunt Perez in gesprek met ESPN: "We geloven erin dat hij we kan terugslaan en we willen het stabieler voor hem gaan maken. Het zijn van de teamgenoot van Max is niet het makkelijkste ding in de Formule 1. Checo heeft ook zo zijn verdiensten, hij heeft races gewonnen. Onze discussies gingen ook niet alleen over de coureurs, het ging ook over wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren. We moeten de auto makkelijker maken om te besturen. Hoe moeilijker de auto is, het duidelijker het verschil met Max wordt. Hij is immers een buitengewoon talent. Als de achterkant uitbreekt laat Max het gas niet los en zegt hij dat de wagen nerveus aanvoelt, Checo zal dan zeggen dat de auto onbestuurbaar is."

Makkelijker bestuurbaar

Marko stelt dan ook dat Red Bull de wagen moet verbeteren om de coureurs tevreden te houden. Dit is niet alleen belangrijker voor Perez, maar ook voor Verstappen: "Om naast Max te rijden is het gewoon een ander verhaal. We hebben gezegd dat we de auto makkelijker te besturen moeten maken, met een betere balans. Dat is ook iets wat Max graag wil, en dat het weer gaat rollen bij Checo. Maar zijn grootste probleem was toch zijn ups en downs. Hij had een paar geweldige resultaten, maar de volgende dag lag hij een halve seconde achter Max."