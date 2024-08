Brown ziet sleutelrol voor Perez in strijd om constructeurstitel

McLaren-CEO Zak Brown barst van het zelfvertrouwen. De Amerikaan wil dit jaar de constructeurstitel gaan pakken, maar hij weet dat het zal uitdraaien op een strijd met Red Bull Racing. Brown denkt dat het ook zal afhangen van de prestaties van Sergio Perez.

Brown heeft zijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken. McLaren is bezig met een goed seizoen waarin ze al twee races hebben gewonnen. Ze staan tweede in het constructeurskampioenschap, en de achterstand op Red Bull Racing is niet reusachtig. Brown heeft al meerdere keren aangegeven dat hij wil dat zijn team de constructeurstitel gaat pakken, het is een belangrijk doel van het team.

Brown blijft op dit gebied achter zijn eerdere woorden staan. De Amerikaan is ambities, maar weet ook dat het niet makkelijk gaat worden. In een interview met de BBC bespreekt hij de strijd met Red Bull om de constructeurstitel: "Het gaat zwaar worden. Ik denk dat het aankomt op de laatste race. Er zit niet veel tussen de twee auto's. Het gaat er ook vanaf hangen van hoe Sergio Perez het gaat doen. Als hij kan presteren zoals hij kan, dan wordt het een zwaar gevecht. Als hij zijn performance van dit jaar vasthoudt, dan hebben we een goede kans, want we hebben twee coureurs die consistent scoren vooraan het veld."