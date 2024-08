De Vries krijgt kans in Super Formula

Nyck de Vries heeft weer een nieuwe uitdaging gevonden in de internationale autosport. De Nederlander werd vorig jaar ontslagen door AlphaTauri, maar rijdt dit jaar in het WEC en de Formule E. Nu is bekend geworden dat hij ook een paar races zal gaan rijden in de Japanse Super Formula.

De Vries is dit jaar volledig opgebloeid. Na zijn mislukte avontuur in de Formule 1, is het dit jaar fabriekscoureur voor Toyota in het WEC. In dienst van de Japanners laat De Vries een zeer goede indruk achter, en die connecties zorgen ervoor dat hij nu een nieuw avontuur kan aangaan. De Vries zal namelijk gaan deelnemen aan een aantal races in het hoog aangeschreven Super Formula-kampioenschap in Japan.

De Vries zal drie races gaan rijden voor Team Impul, dit team rijdt met krachtbronnen van Toyota. De Vries zal drie races gaan rijden in de wagen met startnummer 19. Deze wagen was eigenlijk bedoeld voor Theo Pourchaire, maar de Sauber-reserve stapte begin dit jaar over naar de IndyCar. Na de drie races van De Vries zal de wagen worden bestuurd door Hibiki Taira.