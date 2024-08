Hill denkt dat Verstappen invloed kan hebben op toekomst Tsunoda

Sergio Perez kreeg voor de zomerstop te horen dat hij het seizoen bij Red Bull mag afmaken. Hij blijft de teamgenoot van Max Verstappen, terwijl er meerdere coureurs op dat zitje azen. Yuki Tsunoda heeft zijn zinnen gezet op het zitje, maar Damon Hill denkt dat hij beter ergens anders kan aankloppen.

Vlak voor de zomerstop werd er getwijfeld aan de positie van Sergio Perez. De resultaten van de Mexicaan vielen tegen, en meerdere coureurs werden in verband gebracht met het zitje. De naam van Yuki Tsunoda werd niet genoemd, en daar baalde hij zelf enorm van. De Japanse VCARB-coureur vroeg zich hardop af wat hij nog meer moet doen om in aanmerking te komen voor het zitje.

Damon Hill denkt dat Tsunoda beter kan aankloppen bij Aston Martin. In 2026 gaat de Britse renstal immers rijden met Honda-motoren. Enkelvoudig wereldkampioen Hill reageert in de F1 Nation Podcast op de uitspraken van Tsunoda: "Hij heeft gelijk door te zeggen dat hij het niet begrijpt en dat het nergens op slaat. Maar als je na de Belgische Grand Prix de video's ziet van Max en Daniel Ricciardo in een helikopter, en er zijn alleen maar lachende gezichten te zien, dan krijg je toch een beetje het gevoel dat Max erg blij zou zijn als Daniel zijn teamgenoot zou worden. Als zijn invloed binnen het team zo groot is, dan kan hij ook een grote invloed uitoefenen op die keuze."