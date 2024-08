Ricciardo kan leven zonder F1: "Zou verdrietig en dankbaar zijn"

De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 is nog altijd onzeker. Hij mag het seizoen bij Visa Cash App RB gaan afmaken, maar het is nog niet zeker of hij in 2025 op de grid staat. Mocht Ricciardo zijn zitje verliezen, dan voelt hij zich daar verdrietig en dankbaar over.

Ricciardo maakte vorig jaar enigszins onverwacht zijn comeback in de Formule 1. Hij stond een halfjaartje aan de zijlijn, maar mocht uiteindelijk de tegenvallende Nyck de Vries vervangen. Ook dit jaar staat hij op de grid, maar Ricciardo heeft nog geen ijzersterke indruk achtergelaten. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is regelmatig sneller, en Liam Lawson klopt nadrukkelijk op de deur bij het zusterteam van Red Bull Racing.

Ricciardo weet zelf ook wel dat dit zomaar zijn laatste seizoen in de Formule 1 kan zijn. De Australiër focust zich op zichzelf, maar mocht hij buiten de boot vallen, dan heeft hij geen spijt. Hij is er eerlijk over in een interview met Motorsport.com: "Ik ben enorm hongerig en gemotiveerd. Natuurlijk zou ik teleurgesteld zijn, want ik heb het gevoel dat ik nog meer te geven heb. Ik heb mezelf weer op een kaart gezet. Dus ik zou verdrietig zijn, maar ook dankbaar. Op dat vlak kan mijn perspectief me wel helpen. Ik ben dankbaar voor de tijd die ik heb gehad, dat ik de kans heb gehad om een auto te besturen waarmee ik kon winnen. Ik heb meer dan tien jaar doorgebracht in een sport waarvan anderen alleen maar van kunnen dromen. Met die gedachte ga ik slapen. Maar van binnen voel ik ook dat ik nog niet klaar ben."