Vasseur tegen verbieden uitzenden radioverkeer

Tijdens de eerste seizoenshelft raakten meerdere coureurs in opspraak vanwege hun uitspraken over de boordradio. Dit zorgt ervoor dat er weer discussies worden gevoerd over het uitzenden van het radioverkeer. Volgens Frédéric Vasseur is het niet goed om dit zomaar te verbieden.

Sinds jaar en dag kunnen de fans thuis op de bank tijdens de sessies meegenieten van de gesprekken tussen de pitmuur en de coureurs. Dit seizoen zorgde dit echter meerdere keren voor controverses. In Oostenrijk kreeg Yuki Tsunoda een flinke boete nadat hij over de boordradio andere coureurs had uitgescholden. Max Verstappen zorgde in Hongarije voor veel ophef toen hij in woede uitbarstte tegenover zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Verstappens woede-uitbarsting zorgde ervoor dat de discussies over het uitzenden van het radioverkeer weer losbarstten. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is van mening dat men hier niet zomaar moet ingrijpen. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "We moeten ons beseffen dat we de enige sport ter wereld zijn waar de jongens tijdens de wedstrijd over de boordradio praten. Ik denk niet dat het veel beter zal zijn als je een microfoon bij de mond van een voetballer plaatst. Ik denk zelfs dat dit het geval is bij een scheidsrechter. Het betekent wel dat we hier kalm aan moeten doen. We kunnen de microfoon ook uitzetten, maar ik weet niet of dat een stap voorwaarts is voor de show."