Vowles zag emotionele reacties na Sainz-onthulling niet aankomen

Het team van Williams begon de zomerstop met een goed gevoel. Vlak na de race in België maakte het team bekend dat Carlos Sainz vanaf volgend jaar voor hen rijdt. James Vowles informeerde het personeel eerder al, maar hij had niet verwacht dat de werknemers zo enthousiast zouden reageren.

Maandenlang ging het over de toekomst van Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit jaar vertrekken bij Ferrari, en hij werd in verband gebracht met meerdere teams. Uiteindelijk leek het er op dat hij moest kiezen tussen Williams, Alpine en Audi. Hij dacht er lang over na, en uiteindelijk tekende hij een meerjarig contract bij Williams. Bij de Britse renstal zijn ze er zeer trots op dat Sainz voor hem heeft gekozen.

Teambaas James Vowles onthulde het nieuws hoogstpersoonlijk aan het aanwezige personeel. Hij had nooit verwacht dat ze zó enthousiast zouden reageren, zo stelt hij in de F1 Nation Podcast: "We hadden een projectiescherm neergezet. Toen kwam ik binnenlopen, en Netflix liep met me mee. Er waren iets van 600 tot 700 mensen, aangezien we met shifts werken was niet iedereen er, en toen introduceerden we hem. Ik heb het geluk gehad dat ik eerder races en titels heb gewonnen, maar ik beloof je, dit was de meest emotionele reactie die ik ooit heb gezien. Het was bizar. Ze waren aan het schreeuwen en roepen. Carlos had een filmpje van anderhalve minuut gemaakt, maar ik denk dat ze de eerste minuut hebben gemist!"