Ricciardo sneert weer naar Villeneuve: "Ik praat geen shit"

Daniel Ricciardo beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. De Australische Visa Cash App-coureur presteert wisselvallig, en hij had eerder dit jaar ook een discussie met oud-coureur Jacques Villeneuve. Ricciardo is nog steeds fel als die discussie ter sprake komt.

Ricciardo ontving tijdens het Canadese raceweekend flinke kritiek van Villeneuve. De enkelvoudig wereldkampioen vroeg zich af wat Ricciardo nog niet in de Formule 1 doet, hij was niet bepaald te spreken over de prestaties van de Australiër. Ricciardo reageerde fel, en hij wilde Villeneuve zijn ongelijk bewijzen. Dat lukte slechts deels, want Ricciardo heeft een aantal zware races achter de rug.

Wereldkampioen

Nu het Formule 1-seizoen de zomerstop heeft bereikt, heeft Ricciardo genoeg tijd om te reflecteren op de eerste seizoenshelft. In een interview met Mirror Sport komt het akkefietje met Villeneuve ter sprake: "In Montreal zei Jacques een aantal dingen. Ik dacht: 'Als jullie me willen testen, kom maar op!' Ik denk dat ik goed heb gereageerd. Normaal gesproken lees ik dit soort dingen niet, maar het team houdt me ervan op de hoogte, om me voor te bereiden. Het deed wat met me, in dit geval ging het immers op een wereldkampioen die de sport kent."

Shit praten

Ricciardo zou zelf nooit op deze manier kritiek leveren op andere coureurs. De Australiër vindt dat te ver gaan, en hij vindt het ook niet helemaal netjes om te doen: "Ik zou wel op coureurs kunnen reageren door te zeggen dat ze het zwaar hebben, maar ik zal nooit shit over iemand praten, omdat ik ze begrijp en omdat ik begrijp wat ze meemaken. Niemand kan zich hier iets bij voorstellen, het is zo'n bijzondere sport."