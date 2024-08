Coulthard steunt Verstappen: "Hier draait het niet om mooie praatjes"

Max Verstappen beleeft dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Hij wist de nodige races te winnen, maar vlak voor de zomerstop vielen de prestaties van Red Bull tegen. Verstappen reageerde gefrustreerd, en David Coulthard kan die emoties wel begrijpen.

Verstappen voert het wereldkampioenschap nog altijd aan, maar hij moet nu echt voor zijn plekje vechten. Zijn werkgever Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1, en de concurrentie laat hem werken voor zijn geld. In Hongarije zorgde dat voor de nodige frustratie. Verstappen schold zijn team uit over de boordradio, en dat kwam hem op de nodige kritiek te staan. Verstappen trok zich daar niets van aan.

Oud-coureur David Coulthard begrijpt die frustratie van Verstappen wel. De Schot is nog altijd betrokken bij Red Bull, en bij Motorsport.com spreekt hij zich uit over de huidige situatie van Verstappen: "Er kan niemand beter over de auto en over zijn eigen prestaties oordelen dan Max. Hij is altijd erg openhartig en recht door zee. Hij neemt geen blad voor de mond. Misschien vinden sommige mensen dat niet altijd leuk, maar het draait in de Formule 1 niet om mooie praatjes. Er moet een bepaald niveau worden gehaald. Je moet je mening duidelijk naar voren kunnen brengen."