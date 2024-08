Villeneuve wijst ideale Perez-vervanger aan

Sergio Perez beleeft geen topseizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur moest zelfs vrezen voor zijn toekomst, maar Red Bull besloot hem binnenboord te houden. Als Red Bull wel besluit hem weg te sturen, dan weet Jacques Villeneuve wel wie de ideale vervanger zou zijn.

Perez blijft dit seizoen ver achter op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Hij kan Verstappen geen rugdekking geven, en verder vallen zijn resultaten enorm tegen. Hij maakte in de eerste seizoenshelft veel fouten, hij verprutste meerdere kwalificaties en hij kende een paar pijnlijke momenten. Het leek er dan ook op dat Red Bull hem aan de kant zou schuiven voor de tweede seizoenshelft, maar dat hebben ze toch niet gedaan.

Red Bull had Perez kunnen vervangen door Daniel Ricciardo of Liam Lawson. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve stelt in gesprek met Instant Casino dat Red Bull eerder naar aanstaand Williams-coureur Carlos Sainz moet kijken: "Binnen de Red Bull-familie is niemand geschikt. Yuki Tsunoda heeft zichzelf iets meer in de hand dan eerst, maar hij presteert nog steeds enorm wisselvallig. Liam Lawson heeft niet de juiste ervaring, dus we weten niet of hij deze stap kan maken. Ik zou mijn geld op Carlos Sainz zetten. Hij is een geweldige teamgenoot die waar hij ook rijdt goed presteert. Red Bull moet het team opnieuw opbouwen en Sainz kan een belangrijke eerste stap zijn."