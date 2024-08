Krack biedt zijn coureurs van 'wereldklasse' excuus aan

Het team van Aston Martin kent dit jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze kunnen de topteams niet bijhouden, en dat zorgt voor de nodig frustraties. Teambaas Mike Krack begrijpt dat, en hij stelt dat Aston Martin voor een betere auto moet gaan zorgen.

In 2023 leek Aston Martin definitief door te breken in de koningsklasse van de autosport. Fernando Alonso stond meerdere keren op het podium, en de Britse renstal leek echt de stap naar de top te hebben gezet. Niets bleek minder waar te zijn, want dit jaar rijden ze weer rond in het middenveld. De kop van het veld is veel te snel, en dat zorgt voor de nodige frustratie bij de eerder genoemde Alonso.

De Spanjaard bezit momenteel de negende plaats in het wereldkampioenschap, één plekje voor zijn teamgenoot Lance Stroll. Aston Martin-teambaas Mike Krack zegt in een interview op de teamsite dat hij de frustratie van zijn coureurs begrijpt: "Lance en Fernando hebben dit seizoen uitstekend gereden in een auto die heel erg moeilijk te besturen was. We hebben twee coureurs van wereldklasse en we moeten ze ook een betere auto geven. Dat zullen we ook gaan doen, want we hebben ook een team van wereldklasse. Als we Lance en Fernando de juiste middelen geven, dan zullen ze het waarmaken."