Piastri trots: "Heb zeker het gevoel dat ik stappen heb gezet"

Oscar Piastri is één van de zeven coureurs die een Grand Prix wisten te winnen in de eerste seizoenshelft. De Australische McLaren-coureur is bezig met een goed seizoen, en hij heeft zijn visitekaartje afgegeven. Hij geeft zelf eerlijk toe dat hij stappen heeft gezet vergeleken met vorig jaar.

Oscar Piastri maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. Zijn debuutseizoen was zeker niet slecht, maar dit jaar doet hij er een schepje bovenop. Hij kan zijn teamgenoot Lando Norris goed bijhouden, pakte al meerdere podiumplaatsen en in Hongarije wist hij zelfs zijn eerste Grand Prix te winnen. Piastri kan de strijd aangaan met de grote coureurs, en men is benieuwd hoe hij het zal gaan doen in de tweede seizoenshelft.

In België mocht Piastri anderhalve week geleden weer het podium beklimmen. De Australiër is tevreden met zichzelf, en daar is hij heel eerlijk over. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb dus zeker het gevoel dat ik een stap vooruit heb gezet ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar worstelde ik nog in races zoals in Spa. Ik heb dus het gevoel dat ik goede vooruitgang heb geboekt. De auto is duidelijk ook heel snel. Voor mijn gevoel heb ik een goed momentum te pakken, dus dat is fijn. Maar ik weet ook hoe snel het kan omslaan en de andere kant op kan gaan. Ik ga dus gewoon proberen om er op voort te bouwen, maar ik heb het gevoel dat ik er sterk voor sta."