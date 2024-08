Schumacher blijft zich focussen op F1-comeback

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Nu Carlos Sainz zijn keuze heeft gemaakt, kunnen veel andere teams en coureurs de knoop gaan doorhakken. Ook Mick Schumacher aast op een zitje, hij geeft zijn droom nog lang niet op.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij maakte geen ijzersterke indruk, en hij verloor dan ook zijn zitje. Hij is ook niet uit de paddock verdwenen, want hij fungeert momenteel als reservecoureur van het team van Mercedes. Daarnaast rijdt hij voor Alpine in het WEC, en wordt hij in verband gebracht met het vrije stoeltje bij datzelfde Alpine in de Formule 1.

Schumacher geeft zijn droom zeker niet op. De Duitser gelooft in zijn kansen, hij blijft strijdbaar. In een interview met het platform Divebomb bespreekt hij zijn Formule 1-kansen: "We moeten afwachten, ik denk dat alles in de Formule 1 op dit moment open ligt. Er zijn nog steeds drie of vier teams die een zitje vrij hebben. Eén coureur is de kurk in de fles, en als dat helemaal rond is zullen alle andere teams snel hun keuze maken. Maar veel teams ervaren ook niet de druk om snel een keuze te maken, en dat zorgt ervoor dat ik ook moet wachten. Voor mij zal de Formule 1 altijd de prioriteit blijven, dus zolang de deuren voor mij niet definitief dicht zijn, zal ik blijven wachten en me daarop blijven focussen."